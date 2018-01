San Valentino a Palazzo Imperiale: cena e musica con Davide Carbone di "The Voice of Italy"

Se siete innamorati, amate la bella musica e vi piace bere bene e mangiare meglio, il San Valentino di Palazzo Imperiale fa per voi: in una splendida location, l'evento "Cheek to cheek" con la musica del talentuoso Davide Carbone intratterrà gli ospiti con le più famose canzoni d'amore del repertorio nazionale ed internazionale.

Davide Carbone

Davide Carbone è una delle rivelazioni del team di Max Pezzali nel programma The Voice Of Italy, il talent musicale in onda su Rai2 tutti mercoledì in prima serata. Talento poliedrico capace di esprimersi non solo nel canto, Davide oltre che cantante e musicista è anche un apprezzato fashion designer. Stimato stilista, ha infatti creato importanti modelli d'alta moda, come l’abito da sera indossato da Veronica Bocelli in occasione della “Celebrity Fight Night Italy” il grande evento charity internazionale.



Durante The Voice of Italy, Davide ha conquistato tutti alla blind audition con la sua potente voce tenorile cantando il brano di Andrea Bocelli “La voce del silenzio”. Una scelta non casuale, data l'ammirazione di Carbone per il grande tenore italiano con il quale è riuscito a realizzare un sogno straordinario: nel 2013 ha aperto il concerto del Maestro Bocelli a San Paolo, in Brasile, davanti ad oltre 30.000 persone. Lo stesso anno Bocelli lo ha voluto con sé anche in occasione del concerto a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, tenutosi in Vaticano alla presenza di Papa Francesco.

Info e prenotazioni:

momentumitaly@gmail.com

370 345 74 71

339 461 36 29

www.momentumevents.it