San Valentino sotto le stelle all'Osservatorio Astronomico del Righi

L'Osservatorio Astronomico del Righi venerdì 14 febbraio propone una serata speciale sotto le stelle.

Le attività in occasione di San Valentino iniziano alle ore 21 nell'Aula Planetario con la proiezione "Amori tra le stelle", le storie d'amore che i popoli del passato hanno immaginato di rappresentare sulla volta stellata, che si ripete tramite turni di 30 minuti circa. Nel nuovo Planetario del Parco delle Mura si terrà la nuova speciale proiezione full-dome "Tra i pianeti alla ricerca della vita", un excursus alla ricerca di altre forme di vita sugli esopianeti (non appartenenti al sistema solare).

Al telescopio dell'Osservatorio, sempre a partire dalle ore 21.00 e tramite turni ripetuti di circa 30 minuti, sarà possibile, condizioni meteo permettendo, osservare in dettaglio le meraviglie degli astri dell'inverno e in particolare la Grande Nebulosa di Orione, uno dei luoghi privilegiati per la nascita delle stelle nella Via Lattea.

Per le attività che si svolgono presso l'Osservatorio non è prevista la prenotazione: si invitano gli interessati a presentarsi in Osservatorio con circa una mezz'ora di anticipo rispetto all'inizio dell'attività prescelta.

Costi

Le attività che è possibile seguire variano da una soltanto (la proiezione in planetario, la proiezione full-dome, l'osservazione al telescopio) a una combinazione fra esse, a scelta dei visitatori. Il contributo richiesto varia a seconda di quali attività si sceglie di fare: in caso dell'osservazione al telescopio il contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i bimbi fra i 4 e i 12 anni. Per ogni proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i bambini dai 4 ai 12 anni. Nel caso si desiderasse partecipare a più attività proposte o a una combinazione fra di esse il contributo richiesto varierà a seconda della combinazione prescelta e sarà inferiore alla somma dei contributi delle singole attività svolte; per esempio se l'osservazione al telescopio si combina a una qualsiasi altra attività, il contributo richiesto per l'osservazione diviene di 2 € per gli adulti e di 1 € per i bimbi.

Per info: osservatoriorighi@gmail.com - 347 5859662