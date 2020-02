San Valentino: un weekend di musica dal vivo al B-Club di Savignone

Il weekend di San Valentino vedrà protagonista la musica dal vivo al B-Club Savignone, locale ormai simbolo della musica live in Valle Scrivia e nuovo punto di riferimento musicale della provincia di Genova.

A cominciare da venerdì 14 febbraio, nella serata di San Valentino, quando la splendida voce di Mia sarà accompagnata dal chitarrista Luca Borriello: un viaggio musicale alla scoperta dei migliori brani italiani e internazionali del repertorio soul, blues e pop, percorrendo tutte le più grandi hit rivisitate in chiave acustica. La coppia, molto amata nel panorama musicale genovese, per la prima volta farà tappa a Savignone.

Sabato 15 sarà invece il turno dei Sigma 2.0, band nata nel 1981 per opera di Livio Mastrogiovanni e riportata in auge nel 2018, dopo un incontro con tre amici da molti anni attivamente impegnati nella scena musicale genovese. Decide così di ripartire per una nuova avventura formando un nuovo combo con la volontà di riproporre il meglio del Pop/Rock degli irripetibili anni '60 - '70 - '80. La formazione della band vede coinvolti grandi musicisti come Livio Mastrogiovanni (chitarra e voce), Flavio Bertuccio (chitarra e voce), Diego Banchero (basso e voce) e Alfredo Bosch (batteria).

Entrambe le serate sono abbinate ad un ricco apericena a 15 euro (consumazione inclusa) con prenotazione obbligatoria tramite WhatApp al 349 1258020.