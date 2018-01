San Valentino: torna "Innamorati a Camogli" con un nuovo Piatto e tanti ristoranti

Torna anche per il 2018 "Innamorati a Camogli", iniziativa ideata per San Valentino e promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli, con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco di Camogli.

Il Piatto da collezione

In arrivo il 31esimo Piatto per proseguire la collezione dedicata a San Valentino: quest'anno sarà firmato da Maria Teresa Di Micco, artista che vive e lavora stabilmente a Camogli, che ama i colori delle case, del mare e del monte che incorniciano Camogli, il rosa, il giallo, il blu, il verde, il rosso. Non poteva che essere il porticciolo, cuore del paese, l'oggetto interpretato da Teresa Di Micco per San Valentino: c'è il mare e la rete con i cuori, ci sono le case dai muri screpolati dalla salsedine, ci sono i colori che la pittrice predilige, ci sono i gozzi e le reti dei pescatori stese ad asciugare lungo il molo. Il Piatto collezione si potrà ricevere in omaggio solo durante i giorni della kermesse nei ristoranti aderenti.

I ristoranti di "San Valentino... Innamorati a Camogli"

Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio torna un appuntamento atteso da migliaia di affezionati clienti contagiati dalla mania di collezionismo del Piatto artistico. I ristoranti più rappresentativi di Camogli con il menu a coppia omaggeranno l'esclusivo piatto San Valentino 2018, unica occasione per proseguire la raccolta. È sempre gradita la prenotazione.

130,00 Euro tutto compreso per due persone

Cenobio dei Dogi via Cuneo – Tel. 0185 7241 – 724407

110,00 Euro tutto compreso per due persone

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 – Tel. 0185 770689

100,00 Euro tutto compreso per due persone

Da Paolo, salita S. Fortunato 14 – Tel. 0185 773595

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 - Tel. 0185 772505

La Camogliese via Garibaldi 78 - Tel. 0185 776027

La Cucina di Nonna Nina - Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

La Piazzetta - via Garibaldi 99 – Tel. 0185 772072 – 340 9791512

La Rotonda - via Garibaldi 101- Tel. 0185 774502

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Vento Ariel calata Porto 1 – Tel. 0185 771080

Osteria delle 7 Pance - via Garibaldi 133 (Lido) – Tel. 0185 777961

Cucù Camogli – via Repubblica 64 – Tel. 0185 774527

Mille e una notte - Via Aurelia 31 - Tel. 0185 770310- 349 2108329

90,00 Euro tutto compreso per due persone

Taberna Messicana Don Ricardo - via Garibaldi 202 - Tel. 0185 771142 – 340 3926434

Trattoria Da Roberta Via Aurelia 220 - Ruta di Camogli – Tel. 347 8361247

80,00 Euro tutto compreso per due persone

Tucca e Leva – via F. Molfino 150 – San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154