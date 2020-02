Innamorarsi a Boccadasse per San Valentino

Quale migliore location di Boccadasse - antico borgo sul mare in pieno centro di Genova - per una coppietta in cerca di un po' di romanticismo per San Valentino?

Il 14 febbraio 2020, per tutta la giornata, i passanti potranno trovare a disposizione una cornice dietro alla quale mettersi in posa per un selfie di coppia.

Le foto potranno poi essere postate sui social taggando @civboccadasse e aggiungendo l'hashtag #innamorarsiaboccadasse.

Le tre foto che riceveranno più like su Instagram entro le 24 del 15 febbraio vinceranno tre buoni da spendere presso i negozi e i locali di Boccadasse.