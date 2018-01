San Valentino in musica all'Antica Vetreria del Molo

Mercoledì 14 febbraio 2018 dalle ore 22 si festeggia San Valentino all'Antica Vetreria del Molo con un concerto dei Ghost Radio, duo di voce (Bettina Banchini) e chitarra (Claudio Mariani).

Duo, chitarra e voce in un personalissimo viaggio nella musica, dal vinile al digitale, visitando diversi generi, tra canzoni famose e brani dimenticati.

Bettina Banchini

Bettina Banchini, attrice e cantante, si specializza all'Accademia della Parola di Torino e trova la sua massima espressione nel teatro americano. Insegnante di interpretazione e dizione, poeta performer. A Torino si esibisce in trio, piano, chitarra e voce percorrendo diversi stili musicali accompagnati da poesie e monologhi. A Genova crea il duo Formaldeide, chitarra e voce con il chitarrista Lorenzo Guacciolo e con Bobby Soul portano in scena uno spettacolo di canzoni plasmate sulla poesia. Attualmente ha diversi progetti tra cui Les Électriques, con Cristina Nico, una doppia immagine tra teatro e musica. Ghost Radio è un progetto a cui tiene particolarmente e dove si mette in gioco con molta emozione.

Claudio Mariani

Claudio Mariani è un chitarrista di notevole esperienza. Milita in numerose band genovesi a cavallo dgli anni 80/90, tra cui "Il Grande Circo della Fame" con Bob Quadrelli. Porta avanti per anni il progetto Quo Davis (Miles Davis Tribute). Collabora con l'Accademia Musicale Teresiana di Arenzano per la messa in scena di Jesus Christ Superstar. Nel 1994 inizia a suonare con i Blindosbarra, progetto che porterà alla produzione di tre album in studio, due di questi prodotti da DGP Entertainment e da BMG Ricordi, il terzo autoprodotto insieme a DGP Entertainment. Dal 1996 sono centinaia i concerti e le apparizioni in TV, in Italia e all'estero. Attualmente è impegnato in un progetto come solista, è la chitarra di una band in nascita da lui creata e nel progetto Ghost Radio dove arrangia e sceglie i brani con scrupolosa passione.