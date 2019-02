San Valentino: serata romantica al Sol Levante

Giovedì 14 febbraio 2019, presso la discoteca Sol Levante di Cavi di Lavagna, approda un evento dedicato a San Valentino e coordinato dall'art director Michele Canessa.

La proposta consiste in una cena romantica per due e, dopo cena, dj set per ballare tutti nella pista del club sul mare del Golfo del Tigullio.

Info su menù e prezzi e prenotazioni al 3441475761