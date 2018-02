Speciale San Valentino: visita guidata e cena romantica a Castello D'Albertis

La splendida dimora del Capitano D'Albertis apre le sue porte agli innamorati con "Castello in Love". Le coppiette potranno visitare le suggestive sale del castello, accompagnate da brevi racconti e curiosità sulla vita del suo proprietario, sui suoi viaggi e le sue avventure in giro per il mondo. A fare da sfondo le romantiche terrazze panoramiche, affacciate sulla città ed il porto.

Segue cena romantica con menù a scelta mare/terra, a cura di Bonton:

I menu della serata

TERRA:

Flute di benvenuto

Flan di carciofi su fonduta al parmigiano

Raviolone di burrata con salsa di pomodoro e basilico

Brasato al cioccolato e la sua purea

Torta mimosa in monoporzione

Calice di Vino a persona e minerali

MARE:

Flute di benvenuto

Cocktail di gamberi con salsa olandese aromatizzata

Strozzapreti con dadolata di spada con zafferano e bottarga

Salmone selvaggio in crosta e le sue verdure

Torta mimosa in monoporzione

calice di Vino a persona e minerali

È una iniziativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni: tel 0102723820 ; e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it