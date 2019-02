San Valentino: torna "Innamorati a Camogli" con un nuovo Piatto e offerte nei ristoranti

Torna anche nel 2019 la tradizionale kermesse "San Valentino... innamorati a Camogli", con il famoso piatto da collezione ogni anno diverso e tante offerte nei ristoranti del paese. L'appuntamento è da sabato 9 a giovedì 14 febbraio.

Si tratta di una manifestazione molto attesa da migliaia di residenti e turisti contagiati dalla passione per il collezionismo del Piatto Artistico collezione "San Valentino... innamorati a Camogli". In più, i ristoranti più rappresentativi di Camogli proporranno un menu per le coppie, per poter omaggiare l'esclusivo Piatto.

Il Piatto del 2019

Il Piatto quest'anno reca un'elaborazione artistica del noto fotogiornalista subacqueo Adriano Penco, con i meravigliosi fondali dell'Area Marina Protetta, patrimonio del territorio con, adagiate sul fondo, due Stelle Marine rosse, che pare si tengano per mano. Si toccano lievemente formando con le braccia un piccolo cuore: un inno all'amore e agli innamorati.

Le proposte dei ristoranti

Ecco le proposte a seconda della fascia di prezzo:

120 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Cenobio dei Dogi

Ostaia da O Sigù

Cucù Camogli

110 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Da Paolo

La Camogliese

100 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Enoteca La Bossa

La Cucina di Nonna Nina

La Piazzetta

La Trattoria del Pesce

Vento Ariel

Osteria delle 7 Pance

90 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Taberna Messicana Don Ricardo

Al Molo 16

80 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Tucca e Leva

60 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Taverna Revello

Cafe Photo

50 euro, tutto compreso, per 2 persone:

Caffé del Teatro

Tanti eventi

Tanti altri eventi collaterali accompagneranno il San Valentino 2019 di Camogli, tra cui il Concorso Fotografico "I love Camogli" (www.cenobio.it/concorso-fotografico), il mercatino degli innamorati del 9 e 10 febbraio, il Percorso degli Innamorati, omaggi da parte dei commercianti il 14 febbraio, l'Arco d'Amore per farsi fotografare sulla "quadrata del Lido", e la Minicrociera di San Valentino, tutti i giorni dal 9 al 17 febbraio. Sempre dal 9 al 17, c'è anche il Concorso Poesie d'Amore. Domenica 17, trekking al Passo del Bacio, e ingressi ridotti per tutta la durata della kermesse all'Abbazia di San Fruttuoso per le coppie.