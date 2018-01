San Valentino con l'Art Battle alla Claque

Il San Valentino 2018 de La Claque è all'insegna dell'Art Battle, la serata di pittura dal vivo in cui gli artisti avranno 20 minuti per mostrare le loro abilità e creare il miglior lavoro possibile. Il vincitore è decretato dal pubblico, per uno spettacolo affascinante, originale, e ogni volta innovativo.

Si inizia alle 21,30 e durante la "battaglia" la serata sarà animata dal dj Nigma.

L'ingresso costa 12 euro online, 15 euro al botteghino.