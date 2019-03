Festa di San Patrizio tra birra e tributo alle grandi band irlandesi

La Tana dei Lupi in via San Donato (Genova) organizza per venerdì 15 marzo la festa di San Patrizio tra birra e musica.

La parte musicale sarà dedicata alle grandi band irlandesi come U2, Cranberries, The Corrs, Boomtown Rats e altro.

Alla consolle, poi, Alfredo Biagini e Charlie Dj per una sessione di blues, soul, pop, rock, postpunk, new wave, synthpop e altri generi.