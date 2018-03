San Patrizio in osteria con Filippo Gambetta e Carmelo Russo

Sabato 17 marzo 2018 alle ore 21 presso l'Ostaia Da-u Neo di Sestri Ponente si festeggia San Patrizio con la consueta birra verde prodotta per l'occasione dal birrificio Henquet 07 di Ovada.

Ad allietare i partecipanti, le note di Filippo Gambetta e Carmelo Russo.

Un nuovo duo nato dalla collaborazione tra l’organettista genovese Filippo Gambetta ed il chitarrista Carmelo Russo. Il duo propone in concerto il repertorio dell’ultimo disco di Filippo Gambetta, Otto Baffi, uscito a dicembre 2015, oltre a un repertorio di brani originali e tradizionali riarrangiati. La scaletta è perlopiù incentrata su brani da danza. Le sonorità della rumba e del flamenco incontrano le musiche di tradizione europea per organetto diatonico oltre a composizioni originali nate per questo strumento, in un connubio timbrico e stilistico inusuale.

Carmelo Russo ha collaborato con Jesùs Lantermo, Max Manfredi, con I Suonatori delle Quattro Province ed ha proposto un proprio progetto “Passione Mediterranea” che ha visto la partecipazione di un ensemble di 15 musicisti coinvolti nella proposta della sua musica.

Filippo Gambetta ha proposto la musica di propria composizione in duo e in trio nei principali festival folk del mondo; è membro dei Liguriani, del gruppo Voyage de Nuit e del progetto ChocoChoro, dove suona il mandolino brasiliano. Si dedica all’insegnamento.