San Patrizio al Blue Seagull Pub di Chiavari con tributo agli U2

Venerdì 15 marzo a Chiavari San Patrizio si festeggia al Blue Seagull Pub. Una festa dedicata agli U2 una cover band che suonerà dal vivo, e alla birra con la tradizionale Guinness. In più, tanti regali (cappelli e magliette) rigorosamente Guinness.

Dopo varie date nei Teatri Italiani sbarcano al Blues Seagull Pub per regalarci un’esperienza sonora rigorosamente con strumenti originali e suoni usati dalla band.

I The Joshua Tree U2 Experience sono molto di più di una tribute band dedicata agli U2, ma vogliono raccontare attraverso una esperienza musicale e non solo, la storia di uno degli album più importanti della band irlandese, di ciò che cambiò il loro modo di fare musica e di ciò che ha lasciato a trent’anni dalla sua nascita. La band composta da Alessio Fistarol (Funkasso), Gianmarco Farnè (Sheldon and the Rollin’ Cats), Alberto Augugliaro (Vico Road) e Marco Lauci (Vico Road), unita dalla passione per il quartetto irlandese, ha deciso di mettersi in gioco e di portare in scena uno spettacolo musicale particolarmente ambizioso e unico nel suo genere.