St. Patrick 2018 al Big Ben Pub 108

Dublino chiama, e come da tradizione il Big Ben Pub 108 risponde: Sampierdarena brinda con San Patrizio per festeggiare il giorno più irlandese dell'anno, sabato 17 marzo 2018. I partecipanti sono invitati a indossare vestiti o accessori verdi.

Per l'occasione verranno serviti Malastrana, birra verde, Guinness Surger e sidro per tutti per ricordare anche il famoso proverbio irlandese secondo cui "in paradiso la birra non esiste, è per questo che la beviamo qui".