Sport e solidarietà con la San Martino Run

Il Civ San Martino d'Albaro organizza la seconda edizione della San Martino Run, domenica 10 giugno 2018.

Sarà una giornata all'insegna dello sport che avrà inizio la mattina alle 9 con la seconda edizione della corsa non competitiva San Martino Run, e proseguirà nel pomeriggio con una Full Immersion sportiva organizzata all'interno dello stadio Carlini con la collaborazione di tantissime società sportive.

Sarà possibile cimentarsi in tanti sport differenti per completare il proprio patentino delle abilità, divertirsi e partecipare alla realizzazione del progetto "La stanza dell'Arcobaleno" che ha come scopo la ristrutturazione e l'arredo di una Stanza Speciale per Bambini Speciali all'interno della Scuola Boccanegra.