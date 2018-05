"San Pier d'Arena, viviamola": promozioni, sconti e sbarazzi nei negozi

Una giornata di festa in arrivo a Sampierdarena - per far rivivere il quartiere - è in arrivo sabato 26 maggio, con "San Pier d'Arena: viviamola".

Per l'occasione, 50 negozi di via Cantore e via Daste propongono promozioni, sconti e sbarazzi.

Non mancheranno mercatini, sport, musica, stand gastronomici, attrazioni ed eventi per grandi e piccini.

Appuntamento dalle 15,30.