Sampdoria-Cagliari la partita che sostiene dalla scuola allo stadio con Aism

Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita. Domenica alle ore 15.00, più di 200 bambini delle scuole elementari e medie di Genova avranno la possibilità di assistere alla partita Sampdoria-Cagliari presso lo Stadio Luigi Ferraris. È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio, nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, al patrocinio di FIGC, AISM, associazione italiana sclerosi multipla, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Arrivata al suo 50° anniversario di storia, che celebra quest’anno con numerose iniziative, da sempre è sostenitrice dell’attività sportiva come strumento di inclusione sociale. Lo sport, ne è un mezzo che rende accessibile a tutti l’attività fisica, non solo dal punto di vista sanitario, ma come passione, divertimento, benessere, stile di vita e valori di solidarietà.

Dalla Scuola alla Stadio vuole promuovere la cultura sportiva allo scopo di avvicinare i più giovani allo sport e al calcio, per far comprendere i valori sportivi e le regole del gioco e per consolidare il rapporto Scuola e Sport. Per questo ha organizzato questa giornata rivolta ai bambini nella quale verrà offerto il servizio pullman, l’ingresso allo stadio in un’area riservata per avere una visuale ottimale in sicurezza, gadget e spuntini per passare un momento di condivisione da ricordare.