Salvatore Aranzulla porta il suo workshop a Genova

Giovedì 29 marzo alle ore 18 alla Feltrinelli di Genova si svolgerà un workshop con Salvatore Aranzulla, che presenterà il suo libro "Il Metodo Aranzulla. Impara a creare un business online".

Da anni Salvatore Aranzulla è un punto di riferimento imprescindibile per milioni di italiani che ogni giorno hanno a che fare con i piccoli problemi o le grandi insidie del mondo informatico – da come trasformare un file pdf in word, al modo in cui salvare una conversazione su WhatsApp; dai procedimenti più rapidi per fare il backup del proprio smartphone, ai consigli per evitare le truffe online.

Andate su Google e cercate “Come creare una pagina su Facebook”. Nelle prime due posizioni troveremo dei tutorial di Salvatore Aranzulla; al terzo posto troviamo le istruzioni di Facebook. Incredibile.

Ma come è riuscito un ragazzo che abitava in un paesino della Sicilia a diventare il più famoso divulgatore informatico del nostro Paese? La sua è una storia di successo e talento, ma soprattutto di passione, impegno, curiosità e un’insaziabile voglia di

confrontarsi con nuove sfide imprenditoriali. Il libro si divide in due parti. Nella prima, Aranzulla ripercorre le tappe della sua precoce carriera da divulgatore informatico, nata quasi per caso e coltivata da autodidatta; nella seconda, invece, presenta i “ferri del mestiere”, illustrando il suo metodo di lavoro e le tecniche necessarie per creare un sito di successo e trasformare una passione in un’impresa redditizia, anche partendo da zero, con un semplice pc e una connessione a Internet. Un libro per scoprire una delle personalità più interessanti della giovane imprenditoria italiana. Ma non solo: un manuale, un case history rivolto a chi ha voglia di sfruttare le potenzialità del web e investire su se stesso.

