"Salumiamo in gioco" al Festival della Scienza

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è presente al Festival della Scienza di Genova con un nuovo e divertente gioco sui salumi italiani. L’appuntamento è il 2 novembre, ore 18, alle Cisterne di Palazzo Ducale.

Il gioco a quiz prevede che ogni concorrente sfidi gli altri partecipanti, cercando di rispondere in modo corretto al maggior numero di domande proposte sui salumi. Si scopriranno così le tecniche di lavorazione, i luoghi d’origine e tante altre curiosità! Il primo sarà gustativo: durante il blind tasting si dovrà indovinare il salume che si sta assaggiando, ad occhi chiusi.

Il quiz vuole essere un modo per testare la conoscenza che i consumatori hanno su questi eccellenti prodotti della tradizione gastronomica italiana e magari anche sfatare falsi miti come, per esempio, quelli legati alla nutrizione. Non tutti sanno che, sotto il profilo energetico, un etto di mortadella ha meno calorie di un piatto di pasta e le stesse calorie del formaggio da spalmare. O che la pancetta è tra i salumi che negli ultimi anni hanno diminuito maggiormente la quantità di sale, segnando -47% rispetto a 20 anni fa. Oppure, che basta una porzione da 50 gr di alcuni salumi, come coppa e speck per citarne due, per raggiungere il 15% del fabbisogno giornaliero di importanti sali minerali come potassio e fosforo.

Tutto questo e molto di più si potrà scoprire partecipando al gioco quiz targato IVSI!

Dopo il gioco seguirà l’aperitivo SalumiAmo®, con l’assaggio di diverse tipologie di salumi, tra cui il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, la pancetta e il salame.

IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong.