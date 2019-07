Salsa, bachata e kizomba sul mare alla Terrazza

Venerdì 26 luglio 2019 alla Terrazza di Genova Sturla (via 5 Maggio, 2), dalle ore 22.45, continuano le serate targate "La Terrazza Estate" curate dallo staff del Caribe, il club di Corso Italia che da anni porta la musica caraibica a Genova e in tutta la Liguria.



Durante la serata, si continua a ballare kizomba sulla spiaggia con la musica di dj Doctor Jekyll, mentre sulla bellissima terrazza affacciata sul mare dj Erick La Voz proporrà la migliore selezione latina, con animazione in pista dei ballerini del Caribe Moreno, Alfredo e Carlos. Nella sala di bachata fusion ci sarà alla console dj Darlin, con le bachate più belle e romantiche di sempre. Special guest della serata i ballerini Francesco Ciavolino e Mariagrazia Muraro della scuola SKS di Silvia e Gabriele, che proporranno un nuovo show insieme ai loro allievi. Non mancheranno i ballerini della Reunion Latina, composta dalle scuole Caribe Club, Karisma Dance, Soul Dancing e G&B Dance.



Ingresso 10 euro con consumazione. Ampio parcheggio gratuito con servizio navetta incluso. Per informazioni: 392 0541777, 335 207103

