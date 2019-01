"Salpa anche tu con il capitano!": laboratorio per bambini al Castello D'Albertis

Sabato 5 gennaio alle ore 15, nello splendida location di Castello D’Albertis un nuovo avventuroso laboratorio per bambini dal titolo "Salpa anche tu con il Capitano".

Un "viaggio" intorno al mondo, da Livorno a Plymouth passando per Sarawak, Singapore, Hong Kong, Melbourne e San Francisco per poi tornare all’amata Genova, che i ragazzi potranno rivivere sfogliando il diario del Capitano D’Albertis, fatto di ritagli di giornale, menù di hotel e navi, biglietti da visita, per poi costruirne un proprio diario, sul quale annotare esperienze ed emozioni.

Solidarietà e Lavoro scs onlus devolverà parte della quota di partecipazione alla raccolta fondi per il restauro del Diario di Viaggio del Capitano.

Durante la visita verrà infatti presentato il progetto di crowdfunding i cui ricavati verranno destinati a:

- Realizzare una copia del diario che sarà disponibile a tutti i visitatori del museo

- Restaurare l’originale e confezionare una scatola a pH neutro in cui riporlo

- Digitalizzare e inserirne la copia in modo che possa essere sfogliato in maniera virtuale.

Iniziativa dedicata a partecipanti dai 12 anni in su. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al n. 010 2723820, biglietteriadalbertis@comune.genova.it

