Salone del Cioccolato a Villa Serra con degustazioni gratuite e laboratori

Per la 14esima volta, Villa Serra di Comago si trasforma in un grande giardino di dolci, in occasione del Salone del Cioccolato, sabato 16 e domenica 17 novembre 2019.

Il parco si riempirà di maestri pasticcieri che comporranno in diretta prelibatezze di cioccolato. Previsti laboratori di cioccolata per grandi e piccini, animazione per bambini, consigli su come lavorare il cioccolato e tante altre leccornie.

Infine, si potranno degustare gratuitamente cioccolata calda, crepes con cioccolata e tagliolini con gorgonzola e cioccolata.

Evento organizzato dal consorzio Villa Serra in collaborazione con l'associazine volontari Amici di Villa Serra.