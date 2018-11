Salone del Cioccolato: due giorni golosi a Villa Serra

Sabato 10 e domenica 11 novembre 2018 a Villa Serra di Comago torna, per la 13esima edizione, il Salone del Cioccolato. La manifestazione è organizzata dal consorzio Villa Serra, in collaborazione con l'associazione di volontariato "Amici di Villa Serra".

Due giorni dedicati al dolce più amato del mondo: maestri pasticcieri comporranno in diretta prelibatezze di cioccolato, e poi come non citare i laboratori per bambini e adulti, con consigli su come lavorare il cioccolato, e tante altre leccornie.

Tra le specialità da degustare, cioccolata calda, crepes con cioccolata, tagliolini gorgonzola e cioccolata.

Con la partecipazione di Coop Liguria, Massimo Migliaro scuola di pasticceria, Pasticceria Poldo di Pontedecimo, Pasticceria LIDA di Sestri Ponente, Pasticceria Ferrante di Campomorone, soci volontari Coop Aquilone di Bolzaneto, e associazione volontari "Amici di Villa Serra".