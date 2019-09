Sailing the evolution: il talk sulla vela con Matteo Caccia e Marianna De Micheli

Innovazione e cambiamento si raccontano il 17 settembre alle 18.15 con il talk a invito “Sailing the evolution” organizzato da IQOS, il dispositivo senza fumo che scalda il tabacco di Philip Morris International.

Inaugurando la stagione degli eventi pre-Salone, IQOS ospita nella Terrazza Colombo l’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, l’attrice e velista Marianna De Micheli e la giornalista Paola Setti.

Un evento unico il cui intento è raccontare una storia, anzi due. La storia della vela, fatta di innovazione e progresso, dalla semplice osservazione del comportamento di una tela stesa al vento agli attuali materiali sempre più tecnologici che il vento sono in grado di catturarlo. E la storia di IQOS, innovativo dispositivo smoke-free frutto di anni di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per offrire ai fumatori adulti, che altrimenti continuerebbero a fumare, un prodotto dove il tabacco viene scaldato e non bruciato, eliminando la combustione delle sigarette tradizionali.

Cos’è che nella vela ha fatto e farà sempre la differenza? L’esperienza che viene fatta del vento. Il mondo in cui attraverso strumenti sempre più tecnologici si fa esperienza del vento. Comune denominatore, quello dell’innovazione, che accomuna il mondo della vela ad IQOS, capace di cambiare le regole del gioco scaldando e non bruciando il tabacco.

“Sailing the evolution” è il secondo evento promosso da Philip Morris Italia a Genova, dopo il concerto degli Ex-Otago a Villa Principe a luglio.