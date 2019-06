Sagra delle Trofie di Sori: il programma della festa 2019

Arriva anche nel 2019 il tradizionale appuntamento con la Sagra delle Trofie di Sori: quest'anno le serate da non perdere sono quelle di venerdì 21 e sabato 22 giugno.

Gli stand gastronomici dell'ecofesta - che utilizza prodotti ecologici e biodegradabili - aprono alle 19, e poi si potranno gustare tre diversi tipi di trofie: di castagna in salsa di noci, al nero di seppia con sugo di pesce, e per gli amanti della tradizione quelle "classiche" al pesto. Non solo pasta fresca, perché saranno preparati anche altri piatti della tradizione ligure.

Non mancherà cone sempre la musica: venerdì serata con The Bustermoon e Early Vibes, e sabato invece ci saranno Maurizio Lastrico ed Enzo Paci.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco e dal pastificio Novella, che sarà presente con il suo food truck.

Servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Pieve Ligure.