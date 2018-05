Torna a grande richiesta la Sagra del Raviolo a San Siro di Struppa (area Dotta, in via di Creto), per la 23esima edizione.

Si inizia alle 19 con la cena, in occasione della quale verranno serviti i ravioli conditi con diversi sughi (famoso è il piatto "tris" con ravioli al burro e salvia, ragù e alla Portofino), e alle 21, direttamente da "Comedy Central", esibizione del comico Simone Repetto.

A seguire, intrattenimento musicale con Olio su Tela Swing-Jazz Band.

Presente maxi schermo per seguire la finale di Champions League.