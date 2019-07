Sagra del Raviolo Casalingo a Borgo Fornari

Si festeggia a Borgo Fornari (frazione di Ronco Scrivia) con la 20esima edizione della Sagra del Raviolo Casalingo, da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019: per l'occasione, migliaia di ravioli fatti a mano.

Si tratta ormai di un appuntamento fisso dell'estate valligiana, un po' per il bellissimo ambiente ideale per giovani e famiglie - grazie anche al parco verde e ai giochi per bambini - ma soprattutto per la qualità dei piatti.

La ricetta, come da tradizione, prevede l’impiego di carne genuina (di fassone piemontesi allevate in piccole stalle), uova, formaggio di prima scelta e boraggini del posto.

Ma non ci si ferma qui: previsti anche cima genovese, nodini di vitello da latte, salsiccia artigianale e dolci.