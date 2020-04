Sagra del pesce di Camogli rinviata, per ora una versione virtuale

A maggio ricorre un evento molto atteso e partecipato in provincia di Genova: si tratta della Sagra del Pesce di Camogli. Quest'anno, anche se il lockdown dovesse terminare il 4 maggio, la Pro Loco di Camogli ha deciso di predisporre una Sagra virtuale, attraverso la quale ripercorrere la storia e le tradizioni del borgo. L'appuntamento è sui canali social di Facebook e Instagram della Pro Loco di Camogli a partire da domenica 19 aprile fino a mercoledì 13 maggio.

Resta aperta una possibilità, seppur remota, di spostamento a fine estate (periodo agosto-settembre) della sagra. Ovviamente questa idea rimane un'ipotesi, legata alla situazione sanitaria generale.

«Chissà se i padri fondatori della Sagra del Pesce avrebbero mai potuto immaginare che un'edizione della Festa, un giorno, avrebbe potuto svolgersi in rete - si domandano alla Pro Loco -: del resto, quella “rete” che per noi oggi significa essere connessi istantaneamente con tutti gli angoli del mondo, per loro non rappresentava altro che il mezzo di sostentamento con il quale portare il pescato a terra e il pane in tavola».

«Nessuno di noi - fanno sapere dalla Pro Loco - si sarebbe aspettato di dover pensare a una versione nuova, più aggiornata e tecnologica della Festa ma, sicuramente, abbiamo fatto nostro l'obiettivo di entrare nelle vostre case con lo stesso entusiasmo e la stessa passione dei giorni migliori. La Sagra è un momento di festa, di tutti e per tutti, e faremo il possibile per ricordarvelo, giorno dopo giorno. Buon viaggio a chi vorrà salire a bordo».