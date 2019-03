Sagra del Pesce di Camogli 2019

Torna domenica 12 maggio 2019 la Sagra del Pesce di Camogli, festa attesissima in tutta la Liguria ma anche in Lombardia e in Piemonte, da cui ogni anno arrivano centinaia e centinaia di turisti.

La particolarità di questa sagra è che si serve il fritto di pesce preparato in un gigantesco padellone di acciaio inossidabile del diametro di 3,8 metri, un manico di 6 metri, 2,8 tonnellate di peso e una capacità di 2000 litri: un dettaglio originale e unico che attira da sempre molte persone nel comune rivierasco.

La festa si svolge come da tradizione la seconda domenica di maggio, fin dal 1952. La maxi padella è in uso dal 1954, e viene posizionata su impalcature che sorgono sui fondali del porto turistico.

Il giorno prima della Sagra del Pesce si svolge la festa di San Fortunato.