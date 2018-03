Sagra del Pesce di Camogli: l'appuntamento del 2018

Come da tradizione, la seconda domenica di maggio si festeggia la Sagra del Pesce di Camogli. Quest'anno dunque, l'appuntamento con questo evento atteso in tutta Italia e anche all'estero, è il 13 maggio.

I festeggiamenti hanno luogo in piazza Colombo, la piazza del porticciolo.

Come di consueto sono previsti tanti visitatori da tutta la Liguria, da molte regioni italiane e anche dall'estero (al punto che molte agenzie viaggi organizzano gite nel comune levantino proprio in occasione della festa).

La prima edizione di questa fortunatissima sagra si tenne nel 1952, quando, per tutto il giorno, vennero fritti pesci in 6 piccole padelle. Due anni dopo l'idea - rivelatasi vincente - di utilizzare un "padellone" da record, originalità che consacrò definitivamente la festa. Si potrà gustare anche quest'anno dunque il famoso pesce fritto, preparato nella mega padella per soddisfare il palato di decine di migliaia di "affamati".