Sagra dei pansoti a Ceranesi: programma e novità dell'edizione 2019

Torna la classica "Sagra dei Pansoti" a Ceranesi, sabato 10 e domenica 11 agosto 2019: un'ottima occasione per gustare i classici pansoti genovesi al tradizionale sugo di noci immersi nel fresco della Val Verde.

Non mancano le novità: quest'anno si potranno infatti gustare i pansoti alla crema al castelmagno. E per gli amanti della tradizione, non può mancare il condimento burro e salvia. Ce n'è anche per chi vuole un assaggio di tutto, con il piatto tris.

La sagra propone anche secondi alla piastra, secondi freddi, dolci a volontà e tanto divertimento per tutti.

Il programma

SABATO 10 AGOSTO

Ore 19.00: apertura stands gastronomici.

Ore 21.15: Serata Danzante con Rossana

DOMENICA 11 AGOSTO

Ore 19.00: apertura stands gastronomici.

Ore 21.15: Serata Danzante con Roberta e Wally

Per info: 3460115010