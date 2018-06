Sagra del Panfritto e della Porchetta a Casarza Ligure

Prelibatezze per tutti in arrivo venerdì 20 e sabato 21 luglio 2018, in occasione della quinta edizione della Sagra del Panfritto di Francolano. La festa è organizzata dalla parrocchia di Nostra Signora della Speranza con il patrocinio del Comune di Casarza Ligure.

Appuntamento in piazza Nostra Signora della Speranza.

Nel menu, il mitico panfritto con salame, gorgonzola, stracchino, Nutella, e poi porchetta Igp di Ariccia, grigliata di carne e sangria.

Alle 19,30 aprono gli stand gastronomici, e alle 21 serate danzanti sul sagrato della chiesa parrocchiale di Francolano.

Venerdì si balla con "La nuova favola" Magnoli-Messina, e sabato con Luca Parpaiola.