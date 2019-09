Sagra del Libro a Pra' tra letture, focaccette di Crevari e musica

Il Collettivo Burrasca organizza, per sabato 7 settembre, la Sagra del Libro.

Una serata all'aperto all'insegna della musica, della cultura e della convivialità. Alla sagra, il cui ricavato andrà a finanziare la Biblioteca Popolare Praese, ci sarà la possibilità di gustare le famosissime Focaccette Di Crevari, di ascoltare la musica di due graditi ritorni in quel di Prà, con The Linettis e The Strummers.

Ci sarà inoltre l'opportunità di portare altri libri, oltre ai moltissimi che il collettivo ha già ricevuto.