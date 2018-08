È un evento che si svolge fuori dalla provincia di Genova, ma lo segnaliamo per il suo forte richiamo. Nel weekend torna l'attesa Sagra del Fungo a Tavarone, giunta alla sua 48esima edizione.

Tavarone si trova a poco più di un'ora in auto da Genova. Bisogna uscire al casello di Sestri Levante e proseguire per Casarza e poi per Castiglione Chiavarese, quindi seguire le indicazioni. Info e prenotazioni 0187 840182 e info@tavarone.it.

Programma sagra fungo Tavarone 2018

Venerdì 24 agosto. Ore 19 apertura stand gastronomici e a seguire serata danzante con "Dove c'è musica di Sabrina" e dj set di Mmd Staff & Roberto Geo Cerchi e Roberto Geo Cerchi.

Sabato 25 agosto. Ore 19 apertura stand gastronomici e a seguire serata danzante con l'orchestra Caravel.

Domenica 26 agosto. Ore 12 apertura stand gastronomici per il pranzo e ore 19 per la cena, a seguire serata danzante con "Daniele e Chiara".