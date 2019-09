Sagra del fungo di Masone: il menu completo

Venerdì 13 settembre 2019 inaugura la 23esima edizione de La Sagra Del Fungo di Masone, l'ormai storico happening e raduno di appassionati e cercatori di funghi porcini.

Il ristorante (al chiuso) apre alle 19.30, e poi dopo cena, alle 21, tutti a ballare con il concerto dei Pentagramma.

Infoline 3475343612

Sei serate a base di porcini

La festa è organizzata da Pro Loco Masone, per le cui attrezzature verranno utilizzati gli utili, e Associazione Masone '97.

Come sempre, dal 1997, quando l'evento è nato, saranno sei le serate, quest'anno dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre. Ogni sera verranno preparati soltanto funghi porcini freschi, impanati e fritti, cucinati dagli oltre 40 volontari della festa, che vanno dai 4 agli 80 anni.

Il menu completo

Questo Il menù completo disponibile, a prezzi popolari:

Primi piatti

tagliatelle

ravioli e polenta al sugo di funghi rosso

lasagne al forno con sugo di funghi bianco

Secondi piatti

funghi fritti

funghi con patate e carne

lonza con crema di funghi

salsiccia e wurstel con patatine fritte

Dolci

Caffè

L'intrattenimento musicale

Venerdì, in occasione dell'inaugurazione, dopo cena, per ben tre ore di concerto, via alle danze con il trio Pentagramma, Anna Labetz voce, Mauro Terragni batteria, Domenico "Manuel" Raschella tastiere e voce.

Specializzato in eventi da ballo, il gruppo suona un vasto repertorio di classici del liscio, successi latin-music, evergreen disco '70 e hit dance dagli anni '80 a oggi.

Gallery