Sagra du Fugassin di Mele: l'edizione 2020 è online

L'edizione 2020 della Sagra du Fugassin di Mele si terrà online, vista l'attuale situazione sanitaria.

Per tenere viva la festa, sperando di poter organizzare l'evento vero e proprio il prima possibile, gli organizzatori hanno deciso di proporre un concorso in cui ognuno potrà postare su Facebook le foto dei propri fugassin fatti in casa.

Le regole:

1- Mettere "mi piace" alla pagina Facebook dell'Oratorio Sant'Antonio Abate di Mele

2- Condividere sul proprio profilo il post del concorso

3- Scrivere un post sulla pagina dell'evento Sagra du Fugassin Versione Online, con almeno una foto dei fugassin fatti in casa.

Il post che riceverà più "mi piace" sarà il vincitore.

Il termine ultimo per caricare il post con le foto è alle 23,59 del 14 giugno. E lo stop ai "mi piace" sarà alle 10 del 21 giugno.

Il premio consiste in due fugassin salati, due bibibte, e un fugassin dolce da riscuotere alla prossima Sagra du Fugassin.

Photo credits: Ig@peietta