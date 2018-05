Sagra della Focaccia di Sussisa: due giorni all'insegna della tradizione

Un appuntamento da segnare sul calendario per gli amanti dei prodotti tipici del territorio e in particolare della focaccia, preparata in tutte le sue varianti: al formaggio, pizzata, e altro ancora.

Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 a Sussisa (sopra Sori) si terrà la Sagra della Focaccia. Si inizia sabato alle 19,30 con l'apertura dello stand gastronomico. La specialità? Focaccia con condimenti... a sorpresa, per soddisfare tutti i palati. Alle 21 serata danzante con l'orchestra "Davide Armanini".

Domenica, dalle 12 e per l'intera giornata, apertura dello stand gastronomico. Specialità nuovamente focaccia con condimenti a sorpresa. Durante il pomeriggio intrattenimneto con il gruppo Trallalero.

La sagra si svolgerà anche in caso di pioggia.