Torna la mitica Sagra delle Focaccette di Megli

Si rinnova anche per il 2018 la Sagra delle Focaccette: si parte il 2 aprile - il giorno di Pasquetta - a Megli, sulle alture di Recco, e si continua fino a domenica 8 aprile.

La preparazione di questa prelibatezza è particolarmente scenografica: avviene in un padellone del diametro di 2 metri, visibile al pubblico che assiste a questa tradizione, in cui vengono versati 150 litri d'olio per ogni turno di frittura.

Da sottolineare anche la quantità degli ingredienti utilizzati: 400 kg di farina per 3.000/3.500 focaccette, insieme con 200 kg di stracchino.

Il programma:

LUNEDI' 2 APRILE - Solennità della Santa Spina

Ore 8,30: Esposizione della Reliquia e Santa Messa con incontro conviviale sul piazzale

Ore 9: Apertura bar, pesca di beneficenza, mostra "Corso di pittura a Megli"

Ore 10: Santa Messa solenne celebrata dal nuovo parroco Don Enrico Ciangherotti

Ore 15: Pomeriggio danzante e frittura focaccette al formaggio

SABATO 7 APRILE

Ore 15: apertura bar, pesca di beneficenza, mostra "Corso di pittura a Megli"

Ore 15: 23esima "Carica dei 101", marcia per bambini non competitiva. Frittura di focaccette al formaggio.

Ore 16,30: 58esima Marcia delle Focaccette

Ore 18,30: Santa Messa prefestiva celebrata dal vicario Don Danilo Dellepiane

DOMENICA 8 APRILE - Solennità patronale N.S. delle Grazie

Ore 8,30: Santa Messa

Ore 9,30: Apertura bar, pesca di beneficenza, mostra "Corso di pittura a Megli"

Ore 10: Festa delle famiglie. Omaggio alla Vergine. Santa Messa per i 25esimi e i 50esimi di matrimonio

Ore 15: Pomeriggio in musica con i Duty Fee

Ore 15,30-16: 46esima Sagra della Focaccetta

Ore 17,30: Santo Rosario

Ore 18: Santa Messa

Ore 18,30: Estrazione biglietti pesca di beneficenza

Photo Credit: Facebook@Silvia De Iorio