Sagra della Ciliegia di Sant'Olcese tra gastronomia, camminate e fuochi d'artificio

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la Sagra della Ciliegia, il 2 e 3 giugno a Sant'Olcese.

Il programma è ricchissimo con attività dedicate a tutta la famiglia. Da non perdere, la Marcia della Ciliegia i fuochi d'artificio di sabato sera, l'esposizione storica Volkswagen e la sfilata. E naturalmente le specialità gastronomiche a base di ciliegia.

Sabato 2 giugno

Marcia della Ciliegia, con percorsi differenziati per adulti e bambini, attività ludiche per bambini proposti da "Zughemmu", alle ore 16:00 Musical "Robin Hood" a cura del Gruppo San Quirico, esibizione Volteggio su Cavalli, Baby dance con le mamme dell'Orsetto e per concludere, serata musicale con la band dei Cartabianca.

A mezzanotte fuochi d'artificio.

Domenica 3 giugno

Dal mattino esposizione storica Volkswagen e alle 11:30 sfilata, a seguire esibizione della palestra La Serra del Fitness e animazione a cura di Angsa.

Per tutta la durata della manifestazione potrete trovare lotteria, bancarelle, giochi gonfiabili, giochi in legno, battesimo della sella a cavallo, possibilità di girare su jeep 4x4 con piloti esperti e tanto altro.

Le specialità culinarie

Naturalmente non mancheranno pranzi e cene a tema con i mitici ravioli alla ciliegia, carne e salsiccia alla piastra, stufato d'asino con salsa alla ciliegia, crostate e tantissime altre prelibatezze.

Solo per il giorno 2 giugno menu senza glutine.

L'intero ricavato verrà devoluto al Centro Educativo l'Orsetto di Sant'Olcese.

Gallery