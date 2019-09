Sagra della Castagna a Fontanegli: menu e programma

Domenica 13 ottobre 2019 sul campo sportivo di Fontanegli si svolgerà la Sagra della Castagna, atteso appuntamento della tradizione che quest'anno giunge alla 18esima edizione.

La sagra - organizzata dalla locale Unione Sportiva - nasce per tenere vive le tradizioni paesane di un tempo e per valorizzare i frutti della terra autunnali, la castagna, per secoli uno dei nutrimenti principali dell'economia contadina.

Programma

Si inizia all'ora di pranzo con tante specialità indicate nel menu sottostante, e poi nel pomeriggio caldarroste, castagnaccio, cuculli, focaccette e patatine fritte, il tutto innaffiato da ottimo vino.

La giornata sarà allietata anche da musica dal vivo e karaoke.

Menu fisso

Salumi misti e cuculli

Picagge matte al pesto

Polenta al sugo di fungo

Frittura mista con funghi

Patate fritte

Torta Autunnale

Bevande incluse

18 euro adulti - 10 euro bambini da 7 a 12 anni - gratis bambini fino a 6 anni

Prenotazione consigliata al numero 3246013768