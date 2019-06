Sabato latino all'Orizzonte di Recco

Sabato 15 giugno 2019 al bar ristorante Orizzonte di Recco (Lungomare Bettolo 2, telefono 0185 739096) continuano le serate latine curate dallo staff del Caribe Club di Corso Italia, che porta anche a Levante tutto il meglio della musica e della danza latina.

Durante la serata, si ballerà sulla suggestiva terrazza che si affaccia sul mare con la musica di dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e l'animazione dei Latin Black, ovvero i ballerini del Caribe Club Alfredo, Moreno, Joel e Disney. Non mancheranno sorprese per il pubblico presente, come il divertente striptease del ballerino Moreno. Possibilità di cenare con apericena al costo di 15 euro con ingresso alla serata incluso (prenotazione entro giovedì 13 giugno).

Ingresso alla serata 8 euro con consumazione. Informazioni: 335207103