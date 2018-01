Sabato jazz al Count Basie: tributo a Charlie Parker

Il sabato sera del Count Basie è all'insegna del linguaggio ed estetica dell’indiscusso capo scuola del bebop. Sul palco:

Claudio Chiara - Sax Alto / Luigi Tessarollo – Chitarra/ Aldo Zunino – Contrabbasso / Luigi Bonafede - Batteria

Il concerto si ispira al linguaggio e all’estetica dell’indiscusso capo scuola del bebop Charlie Parker ed è basato in gran parte sulle composizioni dello stesso Parker riproposte attraverso l’inusuale sonorità del quartetto con chitarra invece che con pianoforte.

L’intento del quartetto è trarre spunto dalla lezione dei boppers per offrirne una visione personale nell’interpretazione delle composizioni e nell'esecuzione di arrangiamenti originali.

Claudio Chiara e Luigi Tessarollo collaborano in ambito artistico da oltre vent’anni, sono co-realizzatori del progetto Christmas in Jazz, del Nemesi jazz quintet , di numerosi lavori in studio e del Tribute to Charlie Parker, particolarmente attivo nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa e con cui si presentano accompagnati dall’eccellente sezione ritmica con Aldo Zunino al contrabbasso e Luigi Bonafede alla batteria, musicisti solidi ed esperti di quest'estetica musicale.

