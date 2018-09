Sabato jazz con Carlo Atti Quartet al Count Basie

Carlo Atti possiede al massimo l'arte dell'eloquenza, un'eloquenza elegante e raffinata, in un discorso musicale in cui ognuna delle sue note ha un peso, una profondità ed una sensibilità che la rendono essenziale in seno a un discorso melodico ineccepibile in quanto ad equilibrio, finezza e articolazione.

Il 6 ottobre lo troviamo al Count Basie Jazz Club per aprire il primo grande concerto di Jazz dell'undicesima stagione. Lo accompagnano Riccardo Zegna al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

