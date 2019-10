Rythmik 2019: Dario Rossi maestro del ritmo al Royal Mep

Sabato 2 novembre 2019 torna per il quinto anno consecutivo nel levante ligure Rythmik, manifestazione di musica elettronica suonata dal vivo. Quest'anno Rythmik non si presenta con la formula di festival ma con diverse serate, ognuna dedicata ai generi più significativi del mondo dell'elettronica.

La prima dedicata al genere techno, tecno e breakbeat sarà al Royal Mep di San Colombano Certenoli e vedrà come ospite principale Dario Rossi, uno dei drummer più conosciuti al mondo per l'originalità e l'unicità delle sue performance.La sua musica, e soprattutto il suo particolare modo di produrla, rappresenta un unicum nel settore della musica elettronica. Ha recentemente sviluppato il suo set con l’introduzione di sintetizzatori, campionatori e pad elettronici, con i quali si esibisce in dei veri e propri live-set/concerti dove suona dal vivo le sue produzioni, che incontrano la tecnologia della musica elettronica e l’originalità delle sue percussioni.Al termine dello show dell'artista romano tre dj in consolle del Mep: Rush, Krome e Peter 303.

Ingresso 10 euro.

La finalità dell'evento è quella di far conoscere generi e stili di musica elettronica contemporanei e non commerciali attraverso la modalità live con strumenti musicali di qualsiasi natura o provenienza e l'aiuto di producer sperimentali e appassionati del suono.