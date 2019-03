Presentazione libro "Dalle ruote alle ali", sulla storia del trasporto a Sestri Ponente

Venerdì 15 marzo 2019, alle ore 17,30, presso la sede del DLF -nell'ambito del progetto "Lo Scoglio dell'Albatros - verrà presentato il libro "Dalle ruote alle ali" di Corrado Bozzano e Claudio Serra. Ingresso libero e gratuito.

Il libro tratta la storia illustrata del trasporto pubblico a Sestri Ponente. Fin da quando era Comune autonomo, il quartiere di Sestri Ponente ha costituito un importante centro di mobilità, sia per quanto riguarda gli spostamenti verso il centro di Genova che per i pendolari che vi giungevano dal circondario.

Qui infatti si sono insediate numerose e importanti industrie che hanno dato lavoro a generazioni di famiglie. In questo volume sono state trattate e illustrate le più differenti tipologie di mezzi di trasporto, a partire da quelli locali come l’omnibus a cavalli e il tram elettrico, no ad arrivare alle linee ferroviarie, passando per l’aeroporto Cristoforo Colombo.

Lo Scoglio dell'Albatros

Lo Scoglio dell'Albatros vuole essere un approdo e un punto di partenza per la Valpocevera, i cui problemi socio ambientali sono stati amplificati dal recente crollo del ponte Morandi.

Il trasferimento della sede del Dopolavoro Ferroviario Genova in via Roggerone, a Rivarolo, permette di moltiplicare e ulteriormente qualificare l’offerta di incontro, formazione, socialità. L’obiettivo è offrire a tutte le associazioni e realtà già operanti sul territorio un contenitore ove proporre le proprie attività, nella convinzione che grazie al dialogo e alla conoscenza reciproca sarà possibile riqualificare la “periferia”.

Il progetto prevede una serie di iniziative – incontri con esperti, laboratori, proiezioni, corsi, presentazioni di libri e molto altro – incentrate su diverse tematiche di interesse: dall’ambiente (con un occhio di riguardo nei confronti della Valpolcevera) alla storia, dall’arte ai viaggi, dalle buone pratiche alla cucina, passando per la salute e altri argomenti di stringente attualità, adatti a un pubblico di tutte le età.

I protagonisti di questi momenti di scambio culturale – previsti tra l’autunno 2018 e l’autunno 2019 - saranno gli stessi cittadini che potranno mettersi alla prova con laboratori, corsi e attività interattive. L’obiettivo è stimolare l’interesse e favorire la massima partecipazione con una serie di iniziative a cui prenderanno parte esperti conosciuti a livello nazionale e internazionale (dal musicista Eyal Lerner al fumettista Zerocalcare, passando per gli artisti del Conservatorio di Milano e il “cucinosofo” Sergio Rossi, insieme a molti altri) e che andranno a toccare diversi temi, per una kermesse originale, del tutto innovativa per la vallata.

"Lo Scoglio dell'Albatros" è organizzato dal DLF Genova e Artesulcammino, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, INAT e HDI Assicurazioni.