La ruota panoramica torna a calata Gadda

Per la gioia di grandi e piccini resta al Porto Antico la magia della ruota panoramica.

L'attrazione è fissa a Genova ormai dal 10 novembre 2018. Prima è stata collocata a calata Gadda, poi, per l'estate, a piazzale Mandraccio e poi, dal 26 ottobre 2019 al 3 maggio 2020 il ritorno a calata Gadda.

La ruota è aperta 7 giorni su 7, è dotata di cabine vip, ed è adatta anche a persone con disabilità.

Orari e biglietti

Nei feriali la ruota rispetterà i seguenti orari: 14:30-19:00 – 20:30-24:00. Nei festivi e prefestivi: 10:00-01:00.

Questi i prezzi dei biglietti: adulti € 8,00, ragazzi dai 2 fino a 12 anni € 5,00, bambini fino a 2 anni gratis.

Un'emozione che si rinnova a Calata Gadda

Il Porto Antico ospita di nuovo a Calata Gadda la grande ruota dalla quale godere della vista più bella della città.

Regina dei social, visibile da praticamente ogni punto della città, la ruota ha affascinato e divertito migliaia di persone, con i suoi 45 metri di altezza, ma soprattutto con la vista senza uguali che viene offerta. I tetti della città, i campanili, le antiche torri, il porto con le sue navi, il mare nei suoi mille colori, sono solo alcune delle meraviglie di Genova che si potranno nuovamente osservare dalla ruota panoramica.

Cabina "vip" e convenzione con l'Acquario

L'attrazione sarà aperta 7 giorni su 7, e sarà dotata di 36 cabine coperte, accesibili anche da persone con disabilità. Bellissima in qualsiasi giorno della settimana, la ruota diventa speciale in occasioni come compleanni, ricorrenze, Capodanno, San Valentino, per un giro classico oppure per uno - senza limiti di tempo - nella speciale "cabina vip".

Chi acquista il biglietto dell'Acquario di Genova, inoltre, potrà disporre di un buono valido per uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso della ruota.

Photo credit: portoantico.it