I Royal Call portano i successi dei Queen al Quaalude

Sabato 2 marzo arrivano al Quaalude Rock Club i Royal Call con il loro tributo ai Queen.

Fresca del successo planetario grazie al film "Bohemian Rhapsody", la famosa band è tornata più popolari che mai di questi tempi: i The Royal Call, dopo diverso tempo, ritornano sul palco per celebrarla e rendere omaggio a Freddie Mercury.

I The Royal Call nascono nel Gennaio del 2014 a Genova, e sono una tribute band che si è posta l'obiettivo comune di riprodurre i brani della leggendaria rock band capitanata da Freddie Mercury, i Queen.

Da qui deriva anche il nome della band: The Royal Call, la chiamata regale, destinata a tutti gli appassionati e non, un modo per radunare tutti gli amanti della musica davanti a un unico palco, per celebrare tutti insieme la magia di Brian May, Roger Taylor, John Deacon e l'inimitabile Freddie Mercury.