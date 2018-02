Roy Paci dal Festival di Sanremo a La Claque

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Diodato (con la canzone "Adesso"), Roy Paci arriva il 16 marzo a La Claque di Genova con "Inediti, B-Slides e altre amenità".

Un live all'insegna della riscoperta di materiale inedito, brani fuori scaletta e "altre amenità", eseguiti da una formazione creata ad hoc, dall'autore di alcuni tormentoni del calibro di "Toda joia toda beleza", "Mezzogiorno di fuoco", "Defendemos la Alegria" e altro.

Roy Paci

Roy Paci è nato ad Augusta (Siracusa) nel 1969. Trombettista, compositore, arrangiatore e cantante, comincia a suonare il pianoforte da piccolissimo per approdare alla tromba all’età di nove anni, quando si unisce alla banda del suo paese.

A 13 anni è già prima tromba ed entra a far parte delle big band siciliane di Gianni Cavallaro e della New Royal Big Band di jazz tradizionale, esibendosi nei jazz club più rinomati e in svariati festival di jazz italiani. Entra a far parte di As Sikilli, il progetto di new-jazz di Stefano Maltese registrando tre album. A partire dal 1990 intraprende diversi viaggi in Sud America, Canarie e Senegal, continuando a sviluppare le sue influenze musicali. Tornato in Italia, porta avanti la sua esplorazione – talvolta pionieristica – della musica, cimentandosi in una serie infinita di collaborazioni e di tour in tutta Europa e oltreoceano.

Al momento Roy Paci è coinvolto in progetti musicali, editoriali, cinematografici e televisivi. Sostiene inoltre varie iniziative benefiche, come le campagne di Amnesty International e Pangea contro la violenza sulle donne, il progetto Emergency per l’assistenza medica ai civili nelle zone di guerra e la superband Rezophonic, che supporta AMREF nella costruzione di pozzi d’acqua per le popolazioni della regione del Kajiado, in Kenya.

Biglietti

Ingresso: 20 euro in prevendita, 22 euro alla cassa.