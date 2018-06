"Paesaggi": musica, sport, natura e gastronomia nell'entroterra

Il 1 luglio 2018 a Rossiglione si svolge la quarta edizione di "Passaggi", una giornata dedicata a musica, sport, natura e gastronomia dell'entroterra ligure.

La rassegna riprende l'antica tradizione delle feste campestri sulle aie legate al territorio e al folklore. Vengono proposti percorsi tematici con degustazioni che soddisferanno le richieste e i gusti di tutti i partecipanti, una serie di passaggi su sentieri e strade presenti nella bassa e nell'alta Valle Gargassa, un territorio di eccellenza per l'aspetto paesaggistico, turistico e agricolo.

I prodotti enogastronomici proposti nelle degustazioni e nella mostra mercato saranno principalmente provenienti dalle aziende del comune di Rossiglione.

I percorsi sono a ingresso libero; il costo delle degustazioni invece è di 20 euro. I biglietti degustazioni si possono acquistare nei giorni prima presso i negozi di Rossiglione "Il fiore è..." in piazza 2/3 Gennaio oppure "Le Auto" in via Valle Stura.

Per le degustazioni di bini e birre, c'è il costo del calice e della sacca di degustazione di 5 euro.