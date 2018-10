Halloween a Rossiglione, tra giochi, musica e gastronomia

Una festa a 360 gradi, tra giochi, musica e gastronomia, una giornata per tutte le età: è Halloween 2018 a Rossiglione.

L'appuntamento è mercoledì 31 ottobre all'Area Expo: dalle 15,30 giochi, sorprese, dolcetti e scherzetti per i più piccoli. Alle 21 ci si scatena con la musica hard 'n' heavy di Trevor and the Wolves e Powerdrige. Alle 23,30, infine, serata per i più giovani targata Noise Events, con premiazione per la migliore maschera.

Per chi vuole mangiare, alle 19 apre il ristorante con grigliate, salsiccia, spiedini, hamburger a km 0, patatine e birra per tutti.

Ingresso gratuito.